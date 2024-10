A Elmas incontro di “Schierarsi”, l’associazione di Alessandro Di Battista

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Elmas – Incontro di “Schierarsi” con Alessandro di Battista in Sardegna. L’evento, che vedrà la presenza di Alessandro Di Battista, vicepresidente dell’associazione culturale “Schierarsi”, e di alcuni dei suoi soci fondatori, si terrà alle ore 16.00 presso il Teatro “Maria Carta”, in via Grazia Deledda e sarà dedicato alla presentazione dell’associazione ai cittadini sardi.

“Schierarsi” è il nome dell’associazione, nata poco più di un anno fa con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti volti all’interesse del Paese. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a promuovere un dibattito costruttivo e ad assumere posizioni nette su temi di rilevanza nazionale e globale, come sostenibilità, pace, autodeterminazione e lotta alla criminalità organizzata. Il nome stesso dell’associazione rappresenta una dichiarazione di intenti: un invito a schierarsi, a prendere posizione, in un contesto storico spesso segnato dal conformismo e dall’indifferenza.

In poco più di un anno dal suo debutto, l’associazione conta migliaia di iscritti e 150 gruppi territoriali consolidati su tutto il territorio nazionale. In un momento di forte disaffezione politica, con più della metà degli aventi diritto che non vota, è riuscita a centrare obiettivi importanti, come le 78 mila firme raccolte in meno di sei mesi e depositate in Senato per chiedere con forza il riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina.

L’incontro, aperto a tutti, è gratuito e offrirà un’occasione preziosa per conoscere l’associazione e diventare parte attiva del cambiamento e dell’impegno civico.

“Oggi è importante avere il coraggio di schierarsi, Non aspettiamo il cambiamento, facciamolo accadere insieme.”