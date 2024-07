Ruba un’auto e cerca di seminare i carabinieri, algerino 16enne bloccato e denunciato a Villacidro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

, ad Arbus, un allevatore 65enne del luogo aveva denunciato presso i locali uffici della Stazione Carabinieri, che nel primo pomeriggio aveva subito il furto della autovettura di sua proprietà Suzuki Gran Vitara che aveva parcheggiato nella pubblica via. La tipologia e le caratteristiche del mezzo sono state comunicate alle pattuglie impegnate nei servizi preventivi e di controllo del territorio comprese quelle operanti nelle stazioni vicine. NELLA STESSA GIORNATA, intorno alle ore 20,00 una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Villacidro, durante un controllo alla circolazione stradale in Pabillonis intercettava il veicolo segnalato, il cui conducente, notato il dispositivo dei Carabinieri accelerava e si dava alla fuga dirigendosi verso una località campestre “San Lussorio” ove abbandonava il mezzo danneggiato su entrambe le fiancate e riverso su una cunetta all’esterno della carreggiata stradale. Individuata l’autovettura abbandonata, i militari perlustravano la circostante area campestre e, nascosto tra la vegetazione individuavano un minore di nazionalità algerina che veniva riconosciuto per essere il conducente della Suzuki intercettata poco prima. All’esito degli accertamenti il minore è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione e affidato ai responsabili di un centro di accoglienza per minori non accompagnati.