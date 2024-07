“Poltrone e super staff, finiti i soldi per gli incarichi: ora la Regione spieghi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Super staff, la giunta Todde ha sforato il tetto delle assunzioni a tempo determinato in Regione”. È stata depositata, oggi un’interrogazione, a firma di Alessandro Sorgia al gruppo misto, rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione sulla contrattualizzazione del personale a tempo determinato. “Ho appreso – sostiene il consigliere– in via del tutto incidentale e informale, che la Regione potrebbe aver sforato i limiti assunzionali riferiti al personale a tempo determinato, se la notizia fosse confermata sarebbe un grave danno perché significherebbe privarsi dell’importante supporto amministrativo, e non solo, dato dal personale a tempo determinato”.

“Come noto – prosegue il Consigliere Regionale – anche la Regione Sardegna deve sottostare ai parametri dei tetti assunzionali; è altrettanto evidente che un’amministrazione attenta definisce un programma di assunzioni a tempo determinato in funzione delle priorità”.

“La priorità della Giunta Todde – sottolinea Sorgia – è stata solo esclusivamente quella di sfruttare la tanto criticata legge sui super staff per effettuare un cospicuo numero di nomine che non hanno fatto altro che generare lo sforamento dei tetti assunzionali del personale a tempo determinato; a tutto ciò occorre, peraltro, aggiungere che vengono sistematicamente omesse le pubblicazioni obbligatorie, nella sezione amministrazione trasparente e non solo, dalle quali si potrebbe avere contezza delle nomine effettuate ma anche dei ruoli assegnati ai vari soggetti componenti gli staff degli assessori ma anche della Presidente”.

“Trovo quantomeno curioso – conclude l’On. Sorgia – che una notizia di questo tipo debba essere appresa incidentalmente nei corridoi del Consiglio Regionale, ecco il perché della mia interrogazione finalizzata a sapere con certezza se corrisponde al vero che la Regione Sardegna ha sforato i tetti assunzionali riferiti ai contratti a tempo determinato, il perché della mancata comunicazione formale ma soprattutto che incidenza percentuale e assoluta, sia in termini numerici che economici, hanno le assunzioni a tempo determinato di nomina politica (capi di gabinetto, consulenti, esperti, ecc. ecc.) rispetto al totale dei contratti a tempo determinato stipulati alla data odierna”.