Ruba in un negozio e ha 5 piante di marijuana in casa, ladro pusher incastrato a Gonnosfanadiga

Ieri a Gonnosfanadiga, i carabinieri della locale Stazione congiuntamente ai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla denuncia querela presentata il 18 giugno scorso da un 56enne commerciante del luogo, relativo a un furto compiuto all’interno della sua attività, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 23enne del luogo, disoccupato, incensurato. I militari operanti hanno potuto accertare mediante l’acquisizione di filmati di videosorveglianza che l’uomo aveva posto in essere il furto, consumato all’interno della citata attività commerciale. In particolare, a seguito di perquisizione locale, oltre a sottoporre a sequestro gli abiti utilizzati per commettere il delitto, in sostanza quelli ripresi nelle immagini in questione, l’uomo è altresì stato denunciato alla Procura della Repubblica per il possesso di 5 piante di marijuana, coltivate in vaso all’interno dell’abitazione dell’interessato.