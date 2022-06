Evade dalla comunità e prende a sassate un’auto a Iglesias, 18enne nuorese in manette

È evaso dalla comunità terapeutica Casa Emmaus, a Igleias, e se n’è andato a zonzo per la città, prendendo a sassate il finestrino delle Citroen di un pensionato di sessantuno anni. Un giovane nuorese di diciotto anni è stato però trovato e arrestato dai carabinieri del radiomobile: i militari gli hanno stretto le manette ai polsi per il reato di evasione dal luogo di detenzione e l’hanno rinchiuso in una delle camere di sicurezza della stazione di Iglesias. Molto presto il giovane dovrà vedersela col giudice nel rito per direttissima fissato al tribunale di Cagliari.