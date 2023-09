Rotatoria dimenticata a Villasor, si moltiplicano gli incidenti stradali

Rotatoria “dimenticata” dalla Provincia del Sud Sardegna, si moltiplicano gli incidenti stradali, anche a causa della scarsa manutenzione, e il sindaco Massimo Pinna chiede “la presa in carico della manutenzione ordinaria dell’isola centrale, che allo stato attuale risulta in forte stato di abbandono”. È un punto di passaggio per centinaia di automobilisti la rotonda tra 1a S.P. 7 e la S.P. 4, quella che collega Villasor e San Sperate. Una richiesta, l’ennesima, partita dal Comune di ripristino urgente e messa in sicurezza: inequivocabili le immagini che mostrano il crocevia fortemente danneggiato.

La competenza della gestione della rotatoria è della Provincia, “con la presente si ritiene necessario rappresentare nuovamente le gravi condizioni di criticità in cui la stessa si trova” si legge nella nota.

“In particolare, è opportuno ricordare che la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, è in parte assente e, laddove presente, è usurata e non più a norma secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia.

I cordonati in cemento che delimitano la rotatoria sono stati più volte danneggiati e, a tutt’oggi, risultano in parte mancanti, in parte mal posizionati e usurati tanto da non rispettare più i requisiti richiesti dalle norme in materia di circolazione stradale.

La Rotatoria è priva di illuminazione così che, soprattutto nelle ore notturne o di scarsa luminosità, la sicurezza della circolazione è ulteriormente compromessa.

Si evidenzia che lo spazio interno all’anello che delimita la rotatoria (ubicata all’ingresso del centro urbano) si presenta, spesso, in un grave stato di incuria, colmo di rifiuti, di piante e di erbacce che pregiudicano il decoro e l’igiene urbano.