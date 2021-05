Romina Mura: “Orrore per la morte di Mirko, una violenza brutale: punire i colpevoli accertati”

“Il primo pensiero va alla madre che porterà sempre con sé lo strazio di aver perso il figlio sacrificatosi per salvarle la vita. Sono scossa profondamente per quanto accaduto in una comunità della mia terra. Al contempo esprimo orrore e condanna per quest’altro atto di violenza brutale consumato da un uomo contro una donna, a riprova che moltissimo dobbiamo ancora fare per fermare una sequela di vittime che si allunga sempre di più. Affermare una cultura del diritto e dei diritti, mettere al centro le donne e i più deboli, punire i colpevoli accertati: questi sono doveri imprescindibili se vogliamo cambiare le cose”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa di Mirko Farci, 19enne assassinato a Tortolì (Nuoro) mentre cercava di salvare la madre dall’aggressione del suo ex compagno.