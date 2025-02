Fine delle speranze per Maurizio Fittipaldi, il poliziotto scomparso questo pomeriggio in Ogliastra.

Il corpo senza vita del 40enne è stato ritrovato a Lotzorai dai vigili del fuoco di Nuoro, che hanno svolto le ricerche insieme ai carabinieri e al corpo forestale. Ignote, al momento, le cause del decesso del giovane agente ma dalle prime informazioni non sembra abbia subito violenza da parte di qualcuno. A dare l’allarme è stata la famiglia dell’agente, che si era allontanato da casa con la sua arma d’ordinanza. Un grande dispiegamento di forze dell’ordine e unità cinofile dei vigili del fuoco che hanno battuto per ore palmo a palmo le zone fra Triei e Baunei. Poco fa il tragico epilogo.