Una storia sicuramente divisiva, contraddistinta da amore per il proprio animale ed etica professionale. I protagonisti sono un medico radiologo del Parini di Aosta, Gianluca Fanelli, e la sua bellissima gattina Athena. Lo scorso 27 gennaio, la micina è caduta dal terrazzo del sesto piano del palazzo dove abita la famiglia Fanelli ad Aosta. Il suo amato padrone allora decide di portarla in ospedale e ci sottoporla ad una tac e a un drenaggio. Come riporta Torino Corriere, Fanelli ha scritto una lunga lettera in cui spiega il suo gesto: “Ho fatto il mio dovere.”- scrive Fanelli. “Senza di me la mia Athena sarebbe morta. Ma sono disposto a risarcire il danno economico procurato all’ospedale. Sul resto non posso parlare, ci sono delle indagini ed è in atto procedimento disciplinare. Ringrazio le tantissime persone che mi hanno sostenuto una volta uscita la notizia, e in particolare l’equipe di radiologia interventista diretta dal dottor Natrella che anche ieri era con me a trattare un aneurisma cerebrale in sala angiografica”.

Dopo la caduta, dal veterinario “sono emerse fratture posteriori, distacco di almeno uno dei due polmoni con un sospetto pneumotorace e possibili lesioni degli organi interni. Così valutata la gravità delle condizioni del pneumotorace, ho poi eseguito il drenaggio, permettendole finalmente e immediatamente di respirare”. Athena è solo una dei cinque gattini della famiglia Fanelli, ritrovata in strada in condizioni disperate esattamente come gli altri. Ora Fanelli è sotto inchiesta da parte della commissione disciplina dell’azienda sanitaria: l’accusa potrebbe essere per peculato dopo la segnalazione fatta in procura ad Aosta.

Sulla vicenda interviene Massimo Uberti, direttore dell’azienda sanitaria: “Qui ci sono anche delle ipotesi di reato perseguibili d’ufficio, parlo di ipotesi, ma il pubblico ufficiale ha l’obbligo, in caso di ipotesi di questi reati, di segnalazione in procura.” – spiega Uberti. “Subito ho creduto fosse uno scherzo tanto è incredibile questa vicenda. Dopo di che, purtroppo non era così, e noi ora procederemo per tutte le possibili violazioni”. Convinta del buon operato del radiologo è la moglie, la senatrice leghista Nicoletta Spelgatti: “Nella vita fai il bene e non preoccuparti mai delle conseguenze. Le leggi degli uomini e quelle dell’Universo non vanno nella stessa direzione”.