Ritrovare il proprio equilibrio fisico attraverso la medicina

In Sardegna, lo sappiamo, l’estate inizia in anticipo e la pancetta prominente, la cellulite da ritenzione idrica e/o il gonfiore addominale possono davvero rovinarci l’unico periodo di vero meritato riposo dell’anno.

Ma cosa possiamo fare per migliorare la nostra forma fisica prima delle vacanze? Lo studio Jumeaux Med, in via Nuoro 42 a Cagliari, è un poliambulatorio specializzato in tutte le tecniche di medicina estetica, chirurgia estetica, dermatologia, dietologia, urologia e ginecologia che propone specifici trattamenti per ritrovare la propria forma fisica.

E’ ovviamente necessario partire dalla abitudini quotidiane, via libera a cibi sani e detossinanti, bere tanta acqua e restare idratati anche con il consumo di frutta di stagione e verdure.

Fare attività fisica: lo sport serve non solo a garantire benefici sulla mente ma anche all’organismo perché rafforza le difese immunitarie, aiuta a bruciare i grassi in eccesso, a dimagrire, combatte la cellulite e favorisce le funzioni gastrointestinali.

Come possiamo sfruttare i trattamenti di medicina estetica per ritrovare la nostra forma migliore?

Pianificare un pacchetto di trattamenti mirati, studiati in base al proprio tipo di pelle e di cumulo adiposo, può essere certamente un modo efficace per sgonfiarsi, combattendo ritenzione idrica e cuscinetti.

La mesoterapia, ad esempio, è un trattamento anticellulite consigliato soprattutto sulle zone in cui l’accumulo è più localizzato e resistente. Combatte efficientemente e in maniera visibile la ritenzione idrica, migliorando la pelle a buccia d’arancia attraverso delle iniezioni di farmaci lipolitici. Questo trattamento offre i migliori risultati in associazione con un massaggio linfodrenante a 2/3 giorni di distanza dalla seduta di mesoterapia, grazie al massaggio infatti si agisce sul drenaggio dei liquidi in eccesso nel corpo, e per questo sono massaggi dimagranti nel senso che “sgonfiano” l’organismo e consentono di perdere dei centimetri in eccesso, dovuti solo al ristagno della linfa o alla cattiva circolazione sanguigna.

Spesso alle pazienti vengono associate la mesoterapia ad un nuovo ritrovato della tecnologia, il Velashape 3, macchinario di ultima generazione per il rimodellamento del corpo.

L’apparecchiatura possiede la rivoluzionaria tecnologia elōs, che è una combinazione di radiofrequenza bipolare, luce ad infrarossi, aspirazione vacuum e massaggio meccanico. Riesce a trattare sia il tessuto più profondo sia gli strati superficiali della pelle, con una considerevole riduzione degli strati adiposi, delle circonferenze e dell’aspetto della cellulite. Infatti, tramite un massaggio profondo ed all’aspirazione pulsata e ritmica, manipola meccanicamente i legami fibrosi, la pelle e lo strato di grasso. La combinazione tra Radiofrequenza Bipolare, Vacuum e Luce Infrarossi permette un forte riscaldamento generale del derma stimolando la tonificazione e il rassodamento della pelle attraverso la riduzione della cellulite.

Il VelaShape 3 permette di trattare in modo sicuro e non invasivo gli inestetismi della cellulite, le adiposità localizzate, ridurre le circonferenze, rimodellare e tonificare ogni parte del corpo. E’ indicato anche per il rimodellamento post-liposuzione e post gravidanza.

E’ vero, ahimè, che spesso anche dopo diete ed esercizio fisico alcune adiposità sembrano resistere, questo grasso “ostinato” può essere trattato con la criolipolisi, una procedura per la riduzione delle adiposità localizzate, adatta per il rimodellamento del corpo, che riduce tali aree in maniera non invasiva senza anestesia, aghi o incisioni.

La criolipolisi agisce attraverso il freddo, congelando le cellule adipose che sono sensibili al freddo e sottoponendole ad un processo di cristallizzazione a cui segue una lisi spontanea nelle 2/3 settimane successive al trattamento.

Il grasso “congelato” dopo tre giorni comincia a perdere le sue funzioni vitali. Nei 15-60 giorni successivi, le cellule ormai inerti vengono eliminate naturalmente attraverso il sistema linfatico, come qualsiasi elemento di scarto. Altre possibili modalità di eliminazione degli adipociti andati incontro ad apoptosi comprendono l’attivazione dei processi infiammatori e la “digestione” delle cellule adipose esposte al raffreddamento, la via detossificante epatica ed il canale gastroenterico.

Con questo non s’intende dar via libera ad un’alimentazione sregolata e ipercalorica, infatti, nonostante i possibili ed eventuali rimedi offerti dalla medicina estetica è sempre indicato abituare il corpo a un percorso quotidiano, fisico e alimentare, equilibrato affidandosi a un medico dietologo.

Perché rivolgersi al dietologo?

La Dottoressa Ilaria Cerina, medico chirurgo specialista in scienze dell’alimentazione che collabora con lo studio Jumeaux dal 2018 ci spiega perché affidarsi a uno specialista:

<<Viviamo nell’epoca delle diete fai da te. Quelle basate sulla ristrettezza calorica, che sviluppano comportamenti alimentari anomali, facilmente riconducibili alla condizione di stress a cui sottoponiamo il nostro organismo. Un’alimentazione corretta dovrebbe recare beneficio e non danni fisici. Dovrebbe essere in grado di garantirci sazietà e quindi appagamento e, al contempo, dovrebbe permetterci di guadagnare longevità in salute.

Dovrebbe permetterci di raggiungere il peso forma, fornendoci benessere ed energia. E tutto ciò è molto lontano da regimi complicati, conteggi calorici e privazioni.>>

<<Il dietologo, acquisite le informazioni concernenti le abitudini alimentari e lo stato di salute, visionando esami del sangue e referti, sarà in grado di fornire un programma alimentare e di esercizio fisico completo, adattato agli obiettivi prefissati, sia che si voglia perdere peso, acquistare massa muscolare, avere un supporto per uno sport specifico o favorire la concentrazione mentale.>>

<<Ci sono condizioni fisiologiche speciali, la gravidanza, l’allattamento… nelle quali una corretta alimentazione potrà aiutarci a stare decisamente meglio ma anche numerose patologie. Come l’Obesità, la malnutrizione, l’insulino-resistenza, il Diabete, l’ipercolesterolemia, l’ipertrigliceridemia, l’iperuricemia, l’ipertensione arteriosa che trarranno grandi vantaggi da un’alimentazione equilibrata.

Ed ancora, ci sono gli aderenti a correnti di pensiero vegane, latto-ovo vegetariane, crudiste, macrobiotiche, che necessitano di una guida per evitare carenze di vitamine, sali minerali e di macronutrienti.>>

Quello dello specialista è un valido aiuto per raggiungere più velocemente gli obiettivi in modo sano e senza recare danni al proprio corpo e per mantenere i risultati raggiunti.

Per ricevere incoraggiamento e sostegno!

Ecco perché è fondamentale rivolgersi allo specialista.

