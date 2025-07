Poteva finire in tragedia per una piccola di soli 18 giorni di Torre Annunziata, che ieri sera attorno alla 20 ha rischiato di morire soffocata.

La piccola ha iniziato a non respirare più mentre si trovava in centro, in Via Roma. Ancora una volta provvidenziale l’intervento della polizia: alcuni agenti di pattuglia sono intervenuti praticando le prime manovre salvavita. Poi, la neonata è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso di Castellammare di Stabia. La bimba fortunatamente sta bene ma è ancora ricoverata per tutti gli accertamenti del caso per capire cosa abbia provocato la crisi.