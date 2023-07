“Riparte tutto tranne i lavori, Cagliari può attendere”: l’ironia social sull’erba cresciuta nel cantiere di via Roma

Scatena l’ironia social la foto del cantiere di via Roma, destinato a diventare uno di quelli a lunghissimo termine, con tracce di erba cresciute sotto il pavimento. “In attesa della ripresa dei lavori, nel cantiere inizia anche a crescere l’erba”, scrive un utente postando una foto. E da lì, un profluvio di commenti, fra ironia e amarezza. “Portati un secchio d’acqua e innaffia, ajò, dai!”, e poi “C’è un grande prato verde” seguito da “Qui non nascono speranze” e ancora “Povera via Roma, che tristezza…ma poi quelle migliorie che vantano i politicanti erano necessarie?” fino alla stoccata al sindaco Truzzu “Non si era mai vista una Cagliari ridotta in questo stato, senza neanche prospettive. Il responsabile ritiene di aver fatto cose buone e vorrebbe addirittura essere ricandidato”. C’è chi poi dà consigli operativi “Nelle nazioni civili con persone intelligenti al comando, i lavori si fanno di notte” e chi se la prende con l’opposizione che “tace invece che protestare”.