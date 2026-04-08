RINGRAZIAMENTO E TRIGESIMO
La moglie Rita, i figli Alessandro con Elena, Silvia con Paolo, Carla con Marco e l’amato nipote Leonardo, del caro e indimenticabile
Cav. ANTONIO PUDDU
Ringraziano quanti sono stati vicino al loro dolore con ogni manifestazioni d’affetto ed invitano ad unirsi alle loro preghiere, nella Santa Messa di suffragio che sarà celebrata il giorno 9 aprile nella Parrocchia di San Giacomo in Cagliari alle ore 18,30.
AG. FUN. GARAU ROBERTO – 070652214
VIA S. BENEDETTO, 29 – CAGLIARI