Rifiuti pericolosi dal Sulcis a Macchiareddu, 5 indagati: c’è anche l’ex sindacalista Giampaolo Diana

Sono cinque le persone indagate dalla Procura di Cagliari a chiusura dell’inchiesta su un presunto traffico di rifiuti industriali pericolosi avvenuto, per diverso tempo, tra la Portovesme srl e una società di Macchiareddu con sede ad Assemini. Ecco i nomi, come riportato da L’Unione Sarda: Massimo Di Martino e l’ex sindacalista Giampaolo Diana per quanto riguarda la Nuova materie prime e Carlo Lolliri , Davide Garofalo e Marilena Moledda della Portovesme srl. Le indagini si sono concentrate sull’utilizzo degli scarti dello stabilimento sulcitano per produrre gessi proprio nella fabbrica di Macchiareddu: una mossa che, per gli investigatori, avrebbe creato dell’inquinamento. Da qui le indagini con cinque nomi iscritti nel registro.