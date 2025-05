Cagliari, in seguito all’interrogazione urgente presentata in Consiglio Comunale dalla consigliera di Fratelli d’Italia Stefania Loi, che ha denunciato gravi criticità nella gestione dei rifiuti in città, con particolare riferimento al degrado di via Talete e alla presenza di ratti nei pressi della scuola di via Flavio Gioia, arrivano le parole dell’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi: “La complessa piaga dei rifiuti abbandonati e delle discariche che costellano diverse parti della nostra città è un problema che dovrebbe riguardare tutte e tutti, indistintamente dalle appartenenze politiche e al di fuori da fragili tentativi di strumentalizzazione. Così l’assessora replica alle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera Stefania Loi sulle presunte differenze nel trattamento di pulizia dei diversi quartieri di Cagliari. “Sono parole che appaiono più come una polemica personale che non una reale rivendicazione volta al decoro della città. Contrariamente a quanto la consigliera Loi tenta di far credere non esistono quartieri di serie A o quartieri di serie B: gli interventi di pulizia che stiamo portando avanti fin dai primi giorni del nostro insediamento riguardano infatti tutta la città, e anzi, se proprio vogliamo dire le cose come stanno la nostra attenzione si è rivolta fin da subito a quelle aree di Cagliari cosiddette periferiche, alle quali, immediatamente, abbiamo dato priorità nei nostri interventi. Che poi gli atti di inciviltà e le discariche riguardino gran parte della città è una realtà che purtroppo constatiamo, ed è su questo che ci stiamo concentrando in termini di monitoraggio. Credo inoltre sia importante ricordare – ha aggiunto l’Assessora Giua Marassi – che solo nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2025, il nucleo specializzato di polizia locale ha eseguito controlli su 84 attività produttive, emettendo complessivamente254 verbali di infrazione: 65 a carico di cittadini residenti e 189 rivolti ad attività produttive, per contenitori esposti fuori orario o per il conferimento errato dei rifiuti, in violazione del regolamento comunale. Allo stesso modo, la videosorveglianza si è dimostrata un alleato fondamentale: grazie alle immagini registrate è stato possibile individuare e sanzionare 33 soggetti responsabili dell’abbandono di rifiuti su suolo pubblico, in violazione del Codice della Strada. Parliamo quindi di numeri, di interventi concreti – ha chiosato la Giua Marassi – se poi la consigliera Loi cerca di strumentalizzare la mia passione per la corsa, come emerge dal suo racconto,gioverebbe ricordarle che io corro per tutta la città, non solo in un quartiere, quindi vedo e verifico le diverse situazioni in tante parti di Cagliari. E non solo. Come Assessora sono presente ogni giorno in numerose realtà cittadine, toccando con mano quello che va migliorato e quello sul quale occorre intervenire. Strano a dirsi, ma in questa mia presenza continua non ho mai avuto il piacere di incontrare la consigliera Loi. Infine, su via Talete, come Amministrazione Comunale stiamo affrontando con grande attenzione quanto emerso nell’interrogazione presentata in Consiglio Comunale, a iniziare dal fatto che l’area attorno all’ex market – dove oggi insistono le discariche – era di uso e competenza dello stesso market, ma lì accanto, in alcuni viottoli vicini, esiste anche una competenza comunale, pertanto abbiamo già pianificato un nuovo intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti per mettere in sicurezza chi vive attorno. Il nostro interesse per Cagliari – conclude l’Assessora – è trasversale, non ha distinzioni, perché il solo fine che perseguiamo è quello di liberare tutta la città dal degrado e dall’inciviltà di chi non rispetta le regole. Forse, in questo senso, occorrerebbe unire le forze piuttosto che alimentare polemiche mediatiche che non fanno il bene di Cagliari.