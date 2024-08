Rifanno la segnaletica in Via Tigellio ma lasciano i marciapiedi pieni di buche: i paradossi cagliaritani

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo oltre un anno il Comune decide di rifare in Via Tigellio la segnaletica orizzontale, come indicano i cartelli, nei giorni 21 e 22 agosto, ma dimentica i marciapiedi, pieni di buche in entrambi i lati, lasciate così a causa di precedenti lavori, compresi quelli di rifacimento della linea elettrica pubblica, come quello che appare nella foto, per illuminare Villa Tigellio, da anni in completo abbandono. Eppure è un importante sito turistico!!!

Marcello Roberto Marchi