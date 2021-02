Cagliari, serrande abbassate per “La locanda Margherita” di Francesco Lai

Serrande abbassate per “La locanda Margherita” di Francesco Lai, un’altra importante attività che a causa delle conseguenze della pandemia, almeno per il momento, non riaprirà. “Ieri sono passato per la Marina e ho avuto una grande tristezza: tutte le luci erano spente, è impressionante per chi l’ha conosciuta in tempi migliori”.

Ai microfoni di Radio Casteddu Francesco Lai spiega: “Era davvero impossibile resistere con questa situazione anche perché già dalla scorsa primavera si è tenuto aperto il possibile, sperando in una estate più gratificante e di tornare alla normalità nel minor tempo possibile. Quando si è capito che non sarebbe stato così, ho preferito chiudere prima che i problemi diventassero insormontabili.

Vediamo come andrà a finire questa storia, che non sarà né domani né dopodomani, la questione è ancora lunga”.

Risentite qui l’intervista a Francesco Lai del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu