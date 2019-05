Rientro del simulacro di Sant’Efisio, tutte le modifiche al traffico

Sabato 4 maggio, il simulacro di sant’Efisio rientra in processione nella chiesa del quartiere Stampace.

Pertanto, il Ponte Della Scafa, la via La Plaia e traversa I La Plaia, la via Sassari, la piazza Matteotti, la via Roma (lato portici e corsia riservata bus-taxi), il largo Carlo Felice, la via Crispi, il corso Vittorio Emanuele II, la piazza Yenne, la via Azuni, la via Sant’Efisio, la via Portoscalas, la via Sant’Ignazio, la via Mameli (tra la via Caprera e largo Carlo Felice), la via Riva di Ponente, la via Molo Sant’Agostino, la via Lungomare New York 11 Settembre 2001, saranno interessate da modifiche alla circolazione veicolare.

In particolare, l’ordinanza n. 857/2019 (link sotto) a firma del dirigente del Servizio Viabilità prevede le seguenti prescrizioni: