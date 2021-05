Riconoscimento per Sanluri: ora è una “Città”

Sanluri d’ora in poi potrà fregiarsi del titolo di “Città” .

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il riconoscimento al comune del Medio Campidano con decreto dello scorso 12 aprile.

“Sono felice e orgoglioso – dice il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – analizzando la storia e le peculiarità del nostro comune ci siamo resi conto che avevamo tutte le carte in regola per ambire ad ottenere il titolo di “città”. Qualche giorno fa il Prefetto mi ha comunicato l’accoglimento della richiesta da parte del Ministro dell’Interno e il conferimento del presidente Mattarella. Ringraziamo il nostro presidente della Repubblica per il riconoscimento di “Città” che ci premia per la nostra storia; dal Medioevo in poi abbiamo spesso ricoperto un ruolo importante nella storia sarda. Abbiamo poi un tessuto economico e servizi che offriamo a tutto il circondario. Ci candidiamo come volano per il rilancio del territorio”.

La richiesta, accompagnata da un’accurata relazione che racconta la storia, i monumenti, l’economia di Sanluri è stata inoltrata, come da procedura, al Ministro dell’Interno a settembre 2020. Poi l’iter che si è concluso lo scorso 12 aprile 2021 con il decreto di nomina del Capo dello Stato. Sul piano giuridico il titolo di città viene concesso per legge.