Addio a Pier Giacomo Porcu, Pula e Sarroch salutano il 48enne morto dopo una caduta dalla bicicletta

Addio a Pier Giacomo Porcu, Pula e Sarroch salutano il 48enne deceduto il 29 aprile in seguito a una caduta dalla sua bicicletta.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista di Pula.

Il ricordo commosso della sindaca Carla Medau: “Le voci sono corse veloci in questi giorni su questo terribile, quanto inaccettabile, incidente che l’ha coinvolto così duramente.

Alcune lasciavano intravedere uno spiraglio di speranza, altre ci trascinavano in un abisso di disperazione che, infine, ha fatto definitivamente calare il silenzio.

Giacomo, il nostro amico, il nostro fratello, compagno di giorni indimenticabili, con la sua vitalità portava energia e gioia. Impossibile stare accanto a lui senza ridere e stare bene.

Le comunità di Pula e Sarroch, da ore sono raccolte in una preghiera silenziosa, secondo le sensibilità di ciascuno, affinché la sua anima buona possa elevarsi fino alla Gloria.

Ciascuno di noi gli ha rivolto pensieri di affetto, carichi di commozione. Le lacrime copiose non trovano riposo perché sappiamo di aver perso un amico, un padre, un figlio e un compagno premuroso”.

Un dramma che si è consumato in pochi attimi: l’uomo è caduto dalla bicicletta mercoledì 28 aprile mentre percorreva una discesa nelle campagne del paese. Troppo gravi le ferite riportate e, dopo un giorno di agonia, è purtroppo spirato.

“Ma Giacomo non ci ha lasciato in eredità solo il suo sorriso, gli occhi espressivi di chi vuole vivere appieno la vita, ma

si è congedato dalla vita terrena con uno straordinario gesto di generosità che permetterà ad altre persone di vivere una vita dignitosa e piena, proprio come lui la desiderava per sé e per i suoi cari.

Giacomo ci lascia un insegnamento straordinario: donare sé stessi per gli altri.

Chi ha avuto il dono e la grazia di conoscere Giacomo,

ha intuito subito che dietro la sua “statura” così imponente aveva un cuore e una sensibilità ancora più grandi.