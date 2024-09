Ricominciati i lavori per la nuova strada Conti Vecchi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I lavori per la nuova strada Conti Vecchi sono ricominciati: l’opera faciliterà e renderà più sicuro l’accesso alla zona industriale di Macchiareddu, con due strade, a senso unico, che attraversano la laguna. Non solo: sarà importante anche per migliorare la circolazione nel tratto della Statale 195 più vicino al capoluogo, dove gli automobilisti rimangono spesso in coda per chilometri. Realizzata dal Cacip, ruspe e operai nuovamente al lavoro

dopo lo stop, imposto dalla Regione, per non recare disturbo all’avifauna del territorio. Il cantiere, infatti, era rimasto chiuso dal 1° aprile al 31 agosto, periodo in cui diverse specie di uccelli, che popolano le zone umide di Macchiareddu, si riproducono.

Una riqualificazione che prosegue, insomma, una formula essenziale per agevolare il traffico e mettere in sicurezza una arteria trafficata, ogni giorno da centinaia di automobilisti e che precede gli interventi messi in atto da anni.

La svolta sulla viabilità della zona industriale di Macchiareddu ha preso il via con il rifacimento della strada ex Conti Vecchi, un’alternativa alla Strada statale 195.

Finanziata con 12 milioni di euro, il vecchio percorso, allargato, che si affaccia sulle saline, collega in tempi rapidi la Strada provinciale 92 con lo svincolo del Porto canale sulla Strada statale 195.

Allargata sino a 6 metri, ma per la maggior parte del tracciato la modifica è di 5,50, è comunque sufficiente per il passaggio dei mezzi pesanti. Una strada eco friendly: “Una pista ciclabile lunga 7 km e realizzata con un materiale che di giorno cattura la luce solare e di notte si illumina, che consentirà agli amanti delle passeggiate in bicicletta di ammirare l’avifauna presente nell’oasi di Macchiareddu” aveva spiegato Vasco Ciuti, responsabile dell’Ufficio tecnico del Cacip. Asfaltata utilizzando un bitume fotocatalitico e fonoassorbente nulla è stato lasciato al caso, “sono stati realizzati infatti anche dei sottopassaggi per consentire il transito di rane e lucertole”.