Decimomannu, misure straordinarie per garantire la sicurezza per Santa Greca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da ieri e sino al 1° ottobre, norme e divieti da rispettare: vietata la vendita di bottiglie e lattine, i tappi in plastica dovranno essere preventivamente aperti dai commercianti, la “zona rossa” sarà accessibile solo ai mezzi dei residenti e degli esercenti per carico e scarico delle merci. Non solo: musica e attività sonore sino alle 2 del mattino solo sabato, domenica e lunedì. La sindaca Monica Cadeddu: “La sicurezza e la prevenzione sono fondamentali per garantire che la Festa di Santa Greca si svolga senza incidenti.

Invito tutti a collaborare e a comprendere che queste misure sono adottate per il bene comune”.

Sono attese migliaia di persone in questi giorni nel centro che ha dato il via alla festa in onore di Santa Greca: amata e venerata da tanti, i riti religiosi si svolgono parallelamente a quelli civili che, quest’anno più che mai, prevedono un ricco spettacolo con artisti di fama nazionale e internazionale, pressoché, ogni sera. Concerti, festival, il palco allestito a pochi passi dal simulacro ospiterà una carrellata di cantanti e dj, pronti a far ballare il popolo della notte, richiamato dalla music dance e dall’ugola Rose Villain, attesa come l’ospite di spicco. Non solo: il luna parck, ricco di attrattive che si innalzano verso il cielo a gran velocità, adrenalina assicurata per gli amanti delle forti emozioni, sono il punto di approdo per centinaia di ragazzini, e non solo, temerari e ansiosi di essere catapultati, anche solo per pochi minuti, a suon di musica. “La nostra priorità è garantire la sicurezza e la tutela di tutti i partecipanti.

E tutto questo prescinde dagli artisti che partecipano agli eventi, ma viene valutata la tipologia di evento che da noi comprende molteplici aspetti: riti religiosi, attività commerciali e di somministrazione, spettacolo viaggiante, spettacoli musicali, tutti con affluenza numerosissima.

Perché sono necessarie queste misure?

Le normative vigenti impongono l’adozione di specifiche misure di sicurezza per eventi pubblici. Queste norme sono state stabilite Le misure adottate sono state pensate per prevenire situazioni di emergenza e proteggere la salute e la sicurezza di tutti i presenti.

Tutti gli amministratori, indipendentemente dal loro ruolo, hanno la responsabilità di garantire la sicurezza della comunità. Ritengo che la totalità del Consiglio Comunale, con coscienza, dovrebbe supportare il rispetto di tali disposizioni.

Siamo certi che le tradizioni non sono minacciate da queste misure, è possibile rispettarle e, allo stesso tempo, adottare le innovazioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

Non possiamo mettere a rischio la vita delle persone solo perché “si è sempre fatto così”, è meglio privarsi ora di qualcosa piuttosto che dover poi riflettere su come avremmo potuto evitare un evento sgradevole”.

Tra gli obblighi da rispettare è importante ricordare che è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine e, comunque, in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità e di procedere alla preventiva apertura dei tappi delle bottiglie di plastica contenenti bevande.