Stop ai ricci di mare, c’è l’ok i pescatori sub di Cagliari: “Lo chiedevamo da 12 anni”

Tre anni senza pesca dei ricci. Per i pescatori sub di Cagliari va bene. Ed esprimono in un comunicato, firmato da Gesuino Banchero e Stefano Melis, rispettivamente presidente e direttore di Assopesca sub di Cagliari, tutta la loro soddisfazione. “Già dodici anni fa, primi in Sardegna, abbiamo denunciato e rivendicato l’importanza di un fermo della pesca dei ricci per tutelare la risorsa” , si legge nel documento, “dopo i tanti sacrifici fatti diminuendo anno dopo anno lo sforzo di pesca, evidenziamo che per la prima volta nella storia dell’attività di pesca, finalmente, alcuni politici di buon senso, alcune associazioni di categoria ed alcuni funzionari pubblici hanno recepito le nostre preoccupazioni e la nostra visione , concretizzando il tutto con una legge da tempo attesa, che porterà senz’altro dei benefici alla risorsa ed in un futuro anche ai pescatori. Confidando”, concludono, “di essere coinvolti sugli aspetti tecnici che da qui a 60 giorni ci porteranno alla chiusura definitiva della raccolta dei ricci”.