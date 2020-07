Riaprono le aree gioco e quelle per l’attività fisica ad Assemini: i bimbi potranno nuovamente correre e giocare negli spazi a loro riservati e si potrà usufruire degli attrezzi insisti nei parchi e nei giardini comunali per l’allenamento quotidiano. A partire da lunedì 6 luglio dalle ore 8 alle ore 21 sarà possibile accedere, sino ad un massimo di 10 bambini alla volta, ovviamente accompagnati, nelle Isole Gioco di Piazza Don Bosco, di Via Caravaggio e di Via Volta.

Sarà altresì possibile accedere ai giochi del Parco delle Terrecotte ma solo per pochi giorni, considerato che inizieranno a breve i lavori di riqualificazione dell’area gioco.

Sempre a partire da lunedì 6 luglio potranno essere utilizzati gli attrezzi del Parco del Legno.

Una ditta specializzata provvederà alla sanificazione dei giochi, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, prima dell’apertura dei parchi.

“Quindi si riapre – spiega la sindaca Sabrina Licheri – certa che a garanzia della sicurezza dei propri bimbi tutti sarete rispettosi delle norme che conosciamo e di quelle che saranno indicate in appositi cartelli informativi” .