Troppe vespe al cimitero di San Michele: scatta la chiusura per tutta la giornata di domani

A partire dalle 7 del mattino operatori del Servizio anti-insetti a lavoro per un trattamento vespe. Il Cimitero San Michele chiuso al pubblico per l’intera giornata di venerdì 3 luglio.

Per tutta la giornata di domani, venerdì 3 luglio 2020, l’accesso al Cimitero San Michele sarà interdetto al pubblico. Il provvedimento da parte dei competenti uffici comunali si è reso necessario per consentire agli operatori specializzati di eseguire un trattamento (dalle ore 7) vespe in corrispondenza dei “Colombari cimiteriali”. A conclusione, bonifica dei luoghi.