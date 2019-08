Tertenia, si tuffa e rischia di annegare: ragazza in Rianimazione

Di



apertura

Si è tuffata in mare e ha rischiato di annegare. Protagonista una ragazza che è stata trasportata dalla spiaggia di Tertenia all’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso. La giovane è ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata