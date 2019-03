Reddito di cittadinanza, al CAF Acli oltre 500 domande: un seminario a Cagliari per chiarire procedura e requisiti

Sono già oltre 500 i cagliaritani che si sono rivolti al CAF Acli di Cagliari per avere un supporto nella compilazione della domanda per il Reddito di Cittadinanza. In totale, nelle prime settimane, le domande trasmesse all’Inps in Sardegna sono state più di 5mila a fronte di una platea potenziale stimata di oltre 200mila cittadini. In tanti, hanno già richiesto informazioni e aiuto alle Acli per avere un chiarimento sui requisiti, i documenti necessari e la procedura da seguire per richiedere il beneficio.

A seguito delle numerose richieste pervenute, le Acli provinciali di Cagliari in collaborazione con il CAF, organizzano un seminario informativo sul reddito e la pensione di cittadinanza. Nel corso dell’incontro, che si terrà venerdì 29 marzo alle ore 17 nella sede di viale Marconi 4 a Cagliari, verranno chiariti tutti gli aspetti della nuova normativa e specificati i requisiti di accesso. Un focus verrà poi dedicato alla procedura di determinazione dell’ammontare del beneficio economico rispetto alla condizione reddituale.

Per informazioni è possibile chiamare lo 07043039 o scrivere a:acliprovincialicagliari@gmail.com