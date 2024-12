Nella giornata di sabato, la polizia di Cagliari ha tratto in arresto un uomo per l’ipotesi di reato di rapina aggravata in un supermercato.

Il presunto rapinatore, un cinquantacinquenne con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, lo scorso 14 novembre, con il volto travisato da una maschera in lattice ed armato di una pistola e di un grosso pugnale, avrebbe minacciato il personale di un discount di Pirri, asportando la somma di circa 2.300 euro.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante ed effettuate tramite l’esame dei sistemi di videosorveglianza e attraverso la testimonianza delle persone presenti, hanno condotto all’identificazione del veicolo utilizzato dall’uomo, che ne avrebbe alterata la targa.

In seguito, nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’indagato, in località Sant’Antioco, sono stati rinvenuti, oltre alla somma di denaro, gli indumenti utilizzati durante la rapina, il pugnale e la pistola, risultata essere una riproduzione di arma.

L’uomo è stato trasferito presso il Carcere di Uta.