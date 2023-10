Ranieri si gode la prima vittoria: “Il Cagliari ha un cuore immenso anche in serie A, Pavoletti come Altafini”

Quando il Cagliari perdeva tre a zero in casa col Frosinone, questo pomeriggio, Claudio Ranieri aveva gli occhi lucidi e forse anche qualche dubbio sul futuro. La serie B a un passo, il rigore sbagliato e il palo di Mancosu, tutto girava storto, dieci giornate e pochi punti. Poi, il miracolo. La formazione rinunciataria del primo tempo ha fatto posto all’ingresso dei migliori, Viola Pavoletti Azzi e un grande Oristanio. La zona Pavoletti ha portato la vittoria, fatto esplodere lo stadio. Ecco le dichiarazioni del mister rossoblù a fine partita: “Noi siamo questi, facciamo errori incredibili però questa squadra ha un cuore immenso e lo sta dimostrando anche in Serie A. Dovevamo stare più stretti, ci hanno infilato bene. Le loro giocate dalla metà campo in avanti ci hanno fatto male, ma la nostra è una squadra che non si arrende mai. Siamo riusciti a girare una partita che sembrava finita. Pavoletti è un ragazzo d’oro e un professionista serissimo che dà l’esempio in settimana. Lo utilizzo un po’ alla Altafini, forse a torto non lo so. Quando c’è lui dobbiamo giocare nella metà campo avversaria ma da neopromossa non sempre ci riusciamo. Se riuscirò ad allungargli la carriera sarò veramente contento”.