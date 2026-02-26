Terribile episodio di violenza in un Istituto professionale di Gela, in provincia di Caltanissetta. Un ragazzino di soli 15 è stato aggredito con un martello durante una lezione di educazione fisica.

Il giovane avrebbe preso l’arma dal giubbotto e colpito il compagno. Il docente è ovviamente subito intervenuto per fermarlo. Il 15enne è stato accompagnato in ospedale con un trauma cranico ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Stando a quanto emerso, l’aggressore avrebbe giustificato il suo gesto dicendo che la vittima lo insultava da tempo.

La Polizia, intervenuta sul posto, sta indagando sulla vicenda per ricostruire l’accaduto.