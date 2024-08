Ragazza travolta da un’auto vicino alla rotonda della 195 a Capoterra, traffico in tilt per ore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Investita una ragazza sulle strisce pedonali in prossimità della rotonda lungo la Ss 195: traffico in tilt, si procede a passo d’uomo. Ancora un sinistro lungo la Sulcitana, dalle prime informazioni a disposizione una giovane donna, questa sera, è stata travolta da una vettura mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi. Traffico bloccato e non è una novità. Si attende, dunque, con impazienza l’apertura del lotto 1 della quattro corsie, il tratto, forse, più critico, da Sarroch a Capoterra. Una svolta per far defluire il traffico: tra vacanzieri e lavoratori l’arteria è percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti che, soprattutto nelle ore di punta, si concentrano nello svincolo che congiunge la quattro corsie alla Ss 195. Lavori ancora in corso nel tratto dal km 10+200,00 al km 18+350,00, per una lunghezza di 8,150 km, che dovrebbero terminare a breve: ultimi ritocchi, insomma, entro qualche settimana è previsto il taglio del nastro.