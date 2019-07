Raffica di incendi in Sardegna, fiamme a Narcao e Escalaplano: in salvo un bosco di pregio

Almeno 20 gli incendi oggi in Sardegna. Tra i più rilevanti quello delle campagne di Narcao, in località “Cuccuru Pertuntu”, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale e quello di Escalaplano, ad ovest del paese, in località “Moizzu Mannu“, dove, a seguito di segnalazione al 1515 e grazie al tempestivo intervento dell’elicottero del Corpo forestale proveniente dalla vicina base elicotteri di Villasalto è stato scongiurato il propagarsi delle fiamme in un bosco di alto pregio.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono protratte, a causa delle lunghe rotazioni per l’approvvigionamento dell’acqua dell’elicottero, sino alle 19.30. Vasto incendio anche nel comune di Orotelli, località “Funtana Su Pizu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. L’incendio ha interessato una area ricoperta da pascoli e macchia mediterranea di circa 2 mila mq. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.