ZOE E MIA IN CERCA DI UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Sono di una dolcezza disarmante, belle, giocherellone. Mia un pò più riservata, Zoe invece rompe subito il ghiaccio.

Sono state salvate da un giardino a Flumini, oggi stanno bene e cercano casetta, si trovano in stallo a Quartu.

Educate all’ uso della lettiera, trattate con antiparassitari, hanno 3 mesi.

Per adozione di coppia le sterilizzazioni di entrambe sono a carico di Radio Zampetta Sarda.

Contattate la redazione di Radio Zampetta Sarda al 348 0941 632 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp.

Si trovano in stallo a pagamento a Quartu, aiutateci a trovare una bella adozione, non abbiamo più fondi e non sappiamo come fronteggiare il pagamento dello stallo.

Adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza e non a zonzo per la strada o per i tetti.