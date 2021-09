A Radio Zampetta Sarda la storia di Micio, gattino adottato grazie a un video su Facebook

A Radio Zampetta Sarda la storia di Micio, un gatto sicuramente smarrito che ha trovato adozione grazie al buon cuore di Giada e della sua mamma. Vogliamo sensibilizzare con questa bellissima storia, l’ adozione di un gatto adulto.

Grazie a chi apre il proprio cuore, e fa uno spazio nella propria casa agli animali bisognosi.

” Lui è Micio, un gatto molto diffidente, buono e coccolone. Io e la mia famiglia abbiamo saputo che cercava casa per puro caso.

Un giorno stavamo cercando un altro micino da adottare, poi ho visto un suo video su Facebook e mi sono venute le lacrime agli occhi. A prima vista sembrava tanto la gattina che avevamo smarrito circa un anno prima e di cui avevamo perso le speranze di ritrovarla e con lui questa speranza si è riaccesa.

La sera del giorno in cui abbiamo visto il video, siamo andati a verificare e la somiglianza era incredibile, non solo di aspetto, ma anche di carattere da quello che abbiamo potuto vedere.

Per circa quattro, cinque giorni siamo andate a trovare Micio e nonostante all’inizio fosse molto diffidente, a poco a poco siamo riuscite ad avvicinarlo con del cibo. In seguito ho provato a sedermi in terra con il piattino del cibo vicino e ho aspettato. Lui con molta calma è venuto verso di me, o meglio verso il cibo che si trovava davanti a me, allora ho provato ad accarezzarlo e piano piano anche se con un po’ di paura si è lasciato coccolare.

Il giorno in cui finalmente siamo riuscite a portarlo a casa avevo fatto lo stesso e con l’aiuto di Manuela sono riuscita a farlo entrare nel trasportino, portarlo via e dargli una casa.

Io e mia madre eravamo emozionantissime, non potevamo credere che finalmente sarebbe venuto con noi.

Una volta a casa abbiamo sistemato una stanza per far in modo che si abituasse, abbiamo fatto il possibile per farlo sentire a suo agio e al sicuro. Spesso andavo anche da lui e restavo ore seduta in terra solo per fargli compagnia.

Dopo qualche giorno che l’avevamo adottato abbiamo scoperto che è un maschietto. Sapevamo benissimo che c’era la possibilità che non fosse la nostra gattina, ma abbiamo voluto tentare e nel caso non fosse stata lei, l’avremmo tenuta/o comunque.

Adesso, nonostante non sia la nostra gattina, siamo molto contenti di averlo con noi e di vedere i suoi progressi. Dal vedere che prima non voleva neanche uscire dal suo “nascondiglio” allo stare in mezzo a noi tranquillamente, dal non farsi nemmeno avvicinare all’avvicinarsi lui per farsi fare le coccole, dallo scontrarsi con altri gatti all’andare d’accordo con il nostro Miele (l’altro nostro gatto).

Da quando lui è in casa inoltre sembra che Miele passi molto più tempo con noi in casa, evidentemente aveva bisogno anche lui di un po’ di compagnia in più. In sostanza ci abbiamo guadagnato tutti, siamo più felici di prima e cosa più importante Micio ha trovato una casa ed è al sicuro.

A chiunque volesse adottare un gatto, prendete in considerazione di adottarne uno adulto. Non nego che bisognerà avere pazienza e stargli molto vicino (ovviamente senza opprimerlo), però ne vale la pena. Non solo fate una buona azione salvandoli, ma migliorerete la sua e la vostra vita e vi sembrerà come se fosse sempre stato con voi.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.