RADIO ZAMPETTA SARDA: MACCHIAREDDU, SALVIAMO SETTE MICROMICINI E DUE MAMMINE.

Nuova emergenza a radio zampetta sarda per due mamme gatte e i loro figlioletti di pochi giorni, in estremo pericolo di essere investiti dai mezzi pesanti, perché hanno trovato riparo in un capannone nella zona industriale di Macchiareddu.

A chiedere aiuto è un ragazzo che a giorni verrà trasferito e nessuno se ne potrà prendere cura.

Si chiede con la massima urgenza, la possibilità di trovare almeno stallo per poi procedere alle adozioni una volta che i micini saranno svezzati.

Sono state informate alcune associazioni, ma purtroppo le urgenze sono davvero tante.

Contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

Una condivisione può salvare la vita.