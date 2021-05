Radio Zampetta Sarda, la veterinaria Silvia Serra parla della leishmaniosi: sintomi, cure, prevenzione

LA VETERINARIA SILVIA SERRA CI PARLA DELLA LEISHMANIOSI: “SINTOMI, CAUSE, CURE E PREVENZIONE”

IL SUO APPELLO DEL CUORE È PER COCCO, IL GATTINO COCCOLONE CHE VIVE SEPARATO DAGLI ALTRI GATTI PERCHÉ NON È STATO ACCETTATO.

La Leishmaniosi è una malattia molto diffusa in Sardegna e in generale nel Sud Italia, trasmessa da una zanzara, il pappatacio, non solo al cane, che comunque è il “bersaglio” più importante ma anche al gatto e all’uomo. I sintomi sono molteplici e non sempre riconoscibili e tutti manifesti. In linea generale si possono avere malesseri generali aspecifici, dermatiti, crescita esorbitante delle unghie, problemi oculari ma anche insufficienza renale con aumento della sete e della produzione di urina. È importante rivolgersi tempestivamente al proprio veterinario. Esiste una prevenzione da attuare su più livelli, dagli antiparassitari al vaccino e agli integratori. I protocolli terapeutici vanno studiati sul singolo cane, dopo aver eseguito esami specifici.

La Veterinaria Silvia Serra continua con un appello del cuore per Cocco:

Cocco è un gatto giovane di un anno molto coccolone. Vive in casa separato da altre 3 gatte che non lo accettano e l’attuale padrona vorrebbe che avesse una vita felice in una nuova famiglia.