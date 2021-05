Adotta un cane dal canile di Cagliari: ecco Lord, dolce e affettuoso

ADOTTA UN CANE DAL CANILE COMUNALE DI VIA PO A CAGLIARI.

Oggi vi presentiamo Lord, il cane dolce e affettuoso che nonostante la sua età avanzata ha ancora voglia di fare delle corse nei prati.

Lord è un setter inglese di quasi 10 anni, entrato in canile a fine Marzo in precarie condizioni di salute, denutrito, con una rogna demodettica che ha lasciato il segno sul suo corpo (alcune zone del mantello sono rimaste prive di pelo e tali resteranno). Lord è un cane dolce e affettuoso, apprezza moltissimo essere accarezzato e va d’accordo con qualsiasi cane, giovane o adulto, maschio o femmina che sia. Lord va volentieri al guinzaglio e nonostante la sua età avanzata ha ancora voglia di esplorare posti nuovi e fare delle corse nei prati. Lord cerca una famiglia con la quale trascorrere gli ultimi anni della sua vita, è un cane affettuoso e discreto, socievole con tutti e merita di trascorrere la vecchiaia al caldo, accudito da una famiglia premurosa in grado di lenire i futuri acciacchi legati all’età. Lord si cede in adozione in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.

