Radio Zampetta Sarda: Gigi, due mesi di tenerezza cerca famiglia per la vita

DUE MESI DI INFINITA TENEREZZA CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Gigi è un maschietto di 2 mesi, dolce e coccolone, è stato recuperato in campagna in condizioni di salute precarie al punto da compromettere la funzionalità di un occhietto, oggi sta bene e si spera di trovare una famiglia che gli dia tanto amore.

Info +39 340 349 9217