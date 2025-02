Si intitola “I colori dell’eternità, segni del passato sogni del futuro” l’iniziativa ideata e promossa dal Gruppo Archeologico Karalitano in collaborazione con il Centro Studi Identità e Memoria e con la partnership del liceo classico Siotto Pintor e degli istituti comprensivi di Ghilarza-Abbasanta e Don Antonio Sanna di Porto Torres. Finanziata dal Dipartimento per le politiche della famiglia del Consiglio dei Ministri, l’iniziativa, che ha preso avvio lo scorso settembre per andare avanti fino al termine dell’anno scolastico in corso, mira a tenere viva la memoria storica e a valorizzare alcune fra le più interessanti Domus de Janas decorate della Sardegna, e ha come obiettivo primario quello di avvicinare i più giovani al patrimonio archeologico isolano, rendendoli protagonisti della sua scoperta, divulgazione e tutela.

Appuntamento giovedì 20 febbraio nell’aula magna del Siotto alle 11,30, interverranno la presidente del GAK Maria Spanedda, la referente del progetto,Donatella Ferrara, Barbara De Nicolo vicepresidente del CeSim, da anni impegnato nel complesso progetto di far inserire le Domus de Janas decorate nella Lista del Patrimonio Mondiale dei beni tutelati dall’UNESCO, Valeria Manca, referente della scuola di Ghilarza, e due studenti del Liceo “Siotto Pintor” attivamente coinvolti.