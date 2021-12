Radio Zampetta Sarda, appello per salvare tre gattine e i cuccioli

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO PER SALVARE TRE GATTINE E DEI CUCCIOLI AD ALTO RISCHIO DI ESSERE SBRANATI DAI CANI A SESTU.

AIUTIAMOLI!

Appello disperato da Sestu per tre dolcissime micie e cuccioli che vivono in costante pericolo e al freddo. Ci hanno segnalato tre gattine che vivono nelle campagne di Sestu in costante stato di allerta a causa della presenza di diversi cani di proprietà i quali, lasciati circolare liberamente, hanno già ucciso diversi cuccioli. Sono presenti anche diversi gattini che hanno trovato un riparo di fortuna preparato per loro da una persona di buon cuore. Ma è una situazione che non può durare a lungo. Complicazione ulteriore le avverse condizioni climatiche. L’appello è rivolto a tutti i volontari ed alle associazioni che possano offrire un aiuto per la sterilizzazione delle gatte (da verificare se siano o meno in stato di gravidanza stante la presenza di un maschio adulto non castrato che dovrebbe, parimenti, essere sterilizzato) e i cuccioli – magari aprendo una raccolta fondi e per gli stalli; anche per provare a cercare adozione. Aiutiamoli a sottrarsi ai pericoli in cui vivono e dare loro la possibilità di una vita migliore.

Per contatti 3463945450 o la redazione di Radio Zampetta Sarda

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

