RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE DEL CUORE PER LA DOLCISSIMA NERINA.

La Colonia Felina Mici-Capricci vorrebbe trovare casa all’ennesimo abbandono. Nerina è una gattina femmina di circa 2 anni con manto nero e un simpaticissimo ed elegante ciuffo bianco sul petto. Dolcissima e affettuosa, ama le coccole e i grattini sulla pancia. È stata già sterilizzata e si affida con antiparassitario e sverminazione. Nerina cerca una casa e una famiglia che la ami e la accolga. Si trova a Quartu Sant’Elena.

Solo adozioni responsabili.

Per info:

– Susanna 3400814762 whatsapp e chiamate

– Rossella 3479072489 whatsapp e chiamate.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove