Cagliari, centrodestra e Truzzu allo sbando e ai ferri corti sul nuovo stadio: in tanti rivogliono Massimo Zedda

Incredibile ma vero: il sindaco di Cagliari, di centrodestra, allo scontro totale col centrodestra regionale sul nuovo stadio del Cagliari. Incredibile ma vero: la Regione di centrodestra vuole spostare lo stadio a Su Stangioni e costruire un nuove ospedale a Sant’Elia, ma il sindaco di Fratelli d’Italia non è d’accordo. Incredibile ma vero: il presidente Giulini semi immobile sulla campagna acquisti del Cagliari, che nel frattempo ottiene anche gli sponsor della fondazione Mont’e Prama guidata da Anthony Muroni, e cosa ne penserà Claudio Ranieri che aveva chiesto garanzie sulla squadra? Sullo sfondo un Pd senza segretario, e un solo nome all’orizzonte: Massimo Zedda secondo le previsioni candidato naturale alla carica di nuovo sindaco, al posto di un Truzzu che litiga anche con la sua stessa coalizione, contestato dai sardisti, in rotta di collisione col governatore. Un centrodestra a Cagliari letteralmente diviso e disperato. Il viale Sant’Avendrace a pezzi, con un cantiere devastato un anno dopo e lasciato in cancrena, perchè il Comune ha scoperto a soldi già spesi che non passavano gli autobus. Cagliari, primo febbraio 2023: Giulini che dà un ultimatum ai politici divisi, o decidete entro il 31 marzo o ci tuteleremo. Cagliari, la città dell’aliga che sommerge il centro storico, mentre qualcuno pensa agli appetiti edilizi. Torna Massimo Zedda? In tanti lo invocano. Il sindaco che ha progettato. Non il sindaco che ha diviso la città. Intanto la Marina è al centro di episodi di cronaca da fare paura, la sicurezza che voleva la destra non c’è.