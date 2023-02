Carenza di sangue, rischio blocco interventi chirurgici a San Gavino Monreale

Rischio blocco degli interventi chirurgici a causa della carenza di sangue, soprattutto, di gruppo 0: il nosocomio del Medio Campidano lancia un appello urgente.

Scorte di sacche quasi ultimate e l’allarme diventa rosso come il sangue che urge per non paralizzare gli interventi chirurgici e portare alla riduzione del numero di sacche da trasfondere ai pazienti talassemici. “Invitiamo tutte le persone idonee a prenotare al più presto la donazione presso il Centro Trasfusionale” comunicano dal “Nostra Signora di Bonaria”.