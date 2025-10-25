RADIO ZAMPETTA SARDA, ABBANDONATO PER STRADA CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Le adozioni si fermano e gli abbandoni aumentano, una triste realtà a discapito di vite indifese.

È il turno di questo bellissimo gatto bianco dal musetto tondo e dolce, abbandonato da un tizio in macchina nel cuore della notte. Fortunatamente una ragazza lo ha visto e ha salvato il micio, ma non può tenerlo e chiede aiuto per trovare una famiglia amorevole che possa offrire una seconda opportunità di vita.

È un micio giovane ed estremamente dolce e coccolone, abituato a interagire con le persone, attualmente in stallo a Cagliari.

Contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp