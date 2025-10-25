RADIO ZAMPETTA SARDA, MIA E ZOE IN CERCA DI CASETTA.

Mia e Zoe sono 2 sorelline “LE PICCOLE DALMATINE’ di 5 mesi, salvate il 27 giugno dalla morte.

Sono delle micine ben equilibrate, educate, dal carattere dolcissimo, amano le coccole e il contatto con le persone, abituate a vivere in appartamento. Hanno il manto morbissimo, sembra di velluto, sono state testate negative fiv e felv e trattate con antiparassitari, per adozione di coppia la sterilizzazione di entrambe è a carico di Radio Zampetta Sarda.

Contattate la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

Sono in stallo a Quartu, potete venire a conoscerle senza impegno.