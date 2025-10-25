Tragedia nella notte a Roma via Cristoforo Colombo, vicino Piazza dei Navigatori. Due auto con a bordo 4 ragazzi giovanissimi si sono scontrate: l’auto con a bordo due ragazzi avrebbe urtato l’altra dove c’erano altre due 20enni. La vettura colpita è finita contro un albero e poi sullo spartitraffico. La ragazza seduta sul sedile passeggero è morta in ospedale, mentre gli altri 3 sono ricoverati in codice rosso.

La polizia del X Gruppo Mare si sta occupando di verificare quanto accaduto e non si esclude che alla base della tragedia possa esserci una gara illegale di velocità.

Foto del nostro partner QN