RADIO ZAMPETTA SARDA; ABBANDONATA PERCHÈ NON VEDE, NINA ASPETTA UNA VERA FAMIGLIA.

Lei è Nina. Nina non vede, non vede con gli occhi ma con il cuore…e sente tutto.

Purtroppo, nonostante la sua disabilità visiva, Nina è stata abbandonata.

Ha circa 8 anni, fiv positiva, trattata con antiparassitario e sterilizzazione in programma a breve. È dolcissima e buonissima.

Sembrava avesse trovato finalmente un po’ di fortuna, una casa calda e un’adozione amorevole.

Nina è partita quindi per Milano ma dopo due giorni è rientrata perché purtroppo, una volta arrivata nella nuova casa, l’adozione non è andata a buon fine.

Nina non perde le speranze e cerca una nuova famiglia, un luogo amorevole e in sicurezza.

Al momento si trova in stallo zona Cagliari – info 3473101855