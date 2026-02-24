C’è anche la Sardegna rappresentata da Rossella Duville, 36 anni, che da 20 anni fa girare il suo Music Express: una giostra fortemente voluta, per ritirare il gettone della felicità a ogni festa c’è sempre la fila. E Rossella in omaggio dona sempre un sorriso, quello spontaneo e naturale generato dalla gioia di guidare la sua giostra e fare il lavoro che tanto le piace fare. E forse sono anche queste caratteristiche che hanno convinto la giuria del Museo Storico della Giostra, evento che si è tenuto all’Auditorium del Comune di Ro giovedì 20 febbraio, a premiare l’artista che vive a Decimomannu e che viaggia in tutta la Sardegna e oltre mare, lottando contro tante difficoltà, comprese le avversità climatiche, ma che non arrestano la voglia di far divertire a suon di musica e adrenalina pura. “Tanta emozione, soprattutto sul finale.

Ma è necessario raccontare il nostro mondo con tutta questa passione e farlo ogni giorno, ogni giro” spiega Duville.