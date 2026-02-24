“L’ultima tempesta di maestrale di più di dieci giorni fa ha causato l’abbattimento di tre pali della linea telefonica che serve la zona, ubicati nella via degli Hibiscus a partire dall’agriturismo S.Martino” spiega Marco R.

“L’intervento dei Vigili del Fuoco ha rimosso i pali caduti dal centro della strada e da allora i nostri telefoni sono isolati: niente telefono, internet e allarmi telefonici inutilizzabili. Da più di dieci giorni.

A nulla sono valse le segnalazioni a Telecom e tantomeno ai gestori telefonici, i quali si dichiarano impotenti in quanto non responsabili delle infrastrutture.

A questo prolungato disagio si aggiungono le condizioni del fondo stradale delle vie S.Martino, degli Hibiscus, dei Giacinti e dei Gerani, rese quasi impraticabili dalle piogge e la cui manutenzione non si capisce a chi competa. La zona è da tempo abitata da decine di famiglie e il traffico nelle suddette vie è intenso anche perchè percorse dai mezzi della De Vizia. Si cerca di limitare le uscite in automobile per il pericolo di danneggiarle.

La pazienza è molta ma la voglia di andarsene a vivere in una zona civilizzata lo è altrettanto”.

Tanti disagi, insomma, e la richiesta alle istituzioni di competenza è quella di un intervento immediato e mirato per risolvere i problemi.