A Monserrato e Selargius cimiteri inclusivi per permettere di raggiungere i propri cari

Dalla navetta elettrica che trasporta fragili e anziani agli operatori che accompagnano i parenti di chi non c’è più nell’area cantiere dove si stanno realizzando i nuovi loculi, una sinergia di forze nel giorno della commemorazione dei defunti. Splendono i colori dei fiori che avvolgono il luogo dell’eterno riposo, un senso di pace e tributo verso chi ha dato tanto in vita e ora riposa: il ricordo è sempre vivo, le spoglie mortali sono conservate, custodite dentro tombe e loculi che, con una scritta o una dedica, raccontano e consolano a chi ha ancora tanto amore da dargli. Premura, quindi, oggi in particolar modo verso chi non vuole e non può rinunciare a portare un fiore ai propri cari ed ecco così che la solidarietà si rafforza, più che mai. A Selargius è la Cooperativa Barbara B che si prende cura del luogo eterno, tanti fiori comperati e sistemati, “tanto lavoro fatto col cuore” verso i defunti e i visitatori per i quali è a disposizione anche un mezzo elettrico per arrivare alla tomba da salutare. Fragili, anziani, per tutti loro un occhio di riguardo in più, insomma, grazie a Yle, Massimo, Aldo e Renato, i ragazzi della cooperativa.

A pochi chilometri di distanza la fratellanza si ripete: “Ho incaricato il personale della cooperativa che opera all’interno del cimitero, per rendersi disponibile ad accompagnare i parenti in visita alle tombe dove si stanno realizzando i nuovi loculi, ad assisterli nel deporre i fiori, poiché sono delimitati dai lavori in corso, perché nessuno deve essere escluso” ha spiegato il vicesindaco Saverio De Roma. “Quest’anno, ho voluto che l’ingresso principale creasse un senso di bellezza e accoglienza per i cittadini che in questi giorni vanno a rendere omaggio ai propri cari defunti.

Ringrazio la cooperativa “I Progetti” per il lavoro svolto, che con il loro aiuto ha reso il luogo accogliente con i vari colori dei crisantemi e il rosso dei ciclamini lungo il viale d’ingresso principale, con le sfumature laterali dei sassolini bianchi”. I cittadini non sono rimasti indifferenti a queste premure, semplici e scontate, ma che riscaldano il cuore. Un ringraziamento e tanti complimenti agli operatori, con poche parole e sorrisi i visitatori hanno manifestato così la gratitudine in quest’occasione speciale e molto sentita.